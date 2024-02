IVG dans la Constitution, inondations dans le Pas-de-Calais, présidentielle 2027... Le "8h30 franceinfo" de Xavier Bertrand

Xavier Bertrand, président LR de la région Hauts-de-France et fondateur du mouvement "Nous France", était l'invité du "8h30 franceinfo", mercredi 28 février 2024. Inscription de l'IVG dans la Constitution, réparations pour les sinistrés des inondations dans le Pas-de-Calais, candidatures LR pour la présidentielle de 2027... Il répondait aux questions de Salhia Brakhlia et Jérôme Chapuis.

IVG dans la Constitution : "On s'est déjà trompés par le passé"

Avant le vote du Sénat sur l'inscription de l'IVG dans la Constitution, ce mercredi, Xavier Bertrand s'adresse aux sénateurs Les Républicains (LR), majoritaires avec les centristes. "Je leur demande de voter pour que le droit à l'avortement, que tout ce qui est contenu dans la loi Veil soit sanctuarisé, protégé dans la Constitution", affirme le président LR de la région Hauts-de-France. La formulation du texte fait tiquer une partie des sénateurs de droite et du centre, qui défendent un amendement de suppression du mot "garantie" au profit d'une simple "liberté". "Ce doit être une garantie", insiste Xavier Bertrand. "On s'est déjà trompés par le passé", lance-t-il à l'intention des LR à la haute assemblée. Il cite l'exemple du mariage pour tous, en 2013. "À l'époque, on n'a pas entendu l'aspiration de ces personnes de même sexe qui voulaient se marier. On n'a pas entendu leur cri, on n'a pas entendu leur sincérité", rappelle-t-il.

Ukraine : Emmanuel Macron ne doit pas "inquiéter" les Français

Emmanuel Macron "a le devoir de penser à toutes les options, mais doit s’interdire d’en parler", estime Xavier Bertrand, alors que le président de la République a affirmé que l'envoi de troupes occidentales en Ukraine ne pouvait pas "être exclu". Le chef de l'Etat doit "protéger les Français, pas les inquiéter", rétorque le président de la région Hauts-de-France. Il faut "amplifier notre soutien à l’Ukraine en fournissant les armes et munitions promises à l’Ukraine. On doit aider massivement l’Ukraine, pas dans des déclarations, mais dans des actes" , a-t-il insisté.

Aide à l’Ukraine : "Il y a urgence à rétablir le rapport de force avec la Russie de Poutine", déclare Xavier Bertrand, président de la Région Hauts-de-France pic.twitter.com/GidOSrmvSh — franceinfo (@franceinfo) February 28, 2024

Inondations : "Pourquoi tous les assureurs ne jouent pas le jeu ?"

Après les inondations de ces derniers mois, dans le Pas-de-Calais, "ça traîne du côté des assureurs", s'indigne Xavier Bertrand. "Pourquoi tous les assureurs ne jouent pas le jeu ? Nous avons écrit, avec Jean-Claude Leroy, le président du département du Pas-de-Calais, à France Assureurs, qu'ils bougent leurs adhérents !", lance le président Les Républicains (LR) de la région Hauts-de-France.

"On parle des sinistres depuis le mois de novembre. Il y a des particuliers qui ne sont toujours pas indemnisés !" Xavier Bertrand à franceinfo

"Ça fait trois semaines" depuis le dernier déplacement de Gabriel Attal aux côtés des sinistrés et "il n'y a toujours pas" de permanences, que le président de la région avait demandées au Premier ministre, pour expliquer à la population les conditions d'indemnisation.

2027 : Laurent Wauquiez, "c'est le candidat d'Eric Ciotti"

Laurent Wauquiez, "c'est le candidat d'Eric Ciotti, ce n'est pas le candidat de LR et pas le candidat de la droite au sens large", soutient Xavier Bertrand. Le président LR des Hauts-de-France, arrivé quatrième au premier tour du congrès LR en 2021, avec 22% des voix, a annoncé sa candidature pour l'élection présidentielle de 2027 samedi 3 février dans un entretien accordé à Ouest-France .

Retrouvez l'intégralité du "8h30 franceinfo" du mercredi 28 février 2024 :