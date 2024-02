Tempête Louis : "De plus en plus de personnes impactées par les inondations démarrent un traitement antidépresseur", constate une psychologue de Saint-Omer

Les sinistrés qui consultent la psychologue Marie Dulaquais ressentent surtout "beaucoup de colère et de lassitude" en raison de la répétition des inondations et des conséquences sur leur vie.

Vents violents et pluies diluviennes ont accompagné la tempête Louis sur une moitié nord de la France, notamment dans le Nord et le Pas-de-Calais, deux départements déjà touchés à deux reprises par des inondations ces derniers mois. "Je constate au niveau de ma patientèle que de plus en plus de personnes impactées par les inondations démarrent un traitement antidépresseur", explique à France Culture Marie Dulaquais, psychologue libérale à Saint-Omer dans le Pas-de-Calais, une des villes touchées par les inondations à répétition.

Depuis les épisodes d'inondations, des permanences de soutien psychologique sont proposées depuis le début du mois de janvier par l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France dans ces deux départements. Le "stress post-traumatique", explique-t-elle, "a pu être déclenché par simplement le fait d'entendre la pluie tomber sur un Velux ou par des précipitations intenses et prolongées sur plusieurs jours, plusieurs semaines."

Parmi les bruits qu'ils ne peuvent plus supporter également, celui "des alarmes de téléphone parce que pendant toute cette période, on a eu des alarmes assez stridentes par la préfecture qui nous alertait du risque de crues. Donc il y a des gens qui rapportent vraiment que maintenant la moindre sonnerie les fait sursauter."

Les sinistrés qui consultent Marie Dulaquais ressentent "beaucoup de colère et de lassitude" en raison de la répétition des inondations et des conséquences sur leur vie. "Je recevais un monsieur qui me disait on en a vraiment marre parce que les assurances nous disent qu'ils vont rembourser et puis on n'a plus de nouvelles pendant des mois, on doit tout le temps rappeler. Donc il y a beaucoup de colère, d'impatience", explique-t-elle.