Contrôle de police à Paris, législatives, embargo sur le pétrole russe... Le "8h30 franceinfo" de Marine Le Pen

Marine Le Pen, députée RN du Pas-de-Calais, candidate à sa réélection, était mardi 7 juin l'invitée du 8h30 franceinfo. Elle répondait aux questions de Marc Fauvelle et Salhia Brakhlia.

Propos de Jean-Luc Mélenchon sur la police : le leader insoumis "s'éloigne des valeurs républicaines", selon Marine Le Pen

La députée du Pas-de-Calais, candidate à sa réélection, est revenue sur ces policiers qui ont tiré sur un véhicule dans le 18e arrondissement, tuant une passagère et blessant le conducteur. Elle estime que Jean-Luc Mélenchon "s’éloigne totalement des valeurs républicaines" après le tweet sur les tirs de policiers. Elle dénonce une "idéologie systématiquement anti-police". "Il est toujours du côté des voyous, des criminels, jamais au côté des forces de l’ordre". Elle estime que les propos de Jean-Luc Mélenchon, et "des dirigeants politiques [qui] mettent en cause l'intégralité de la police nationale" devraient "être électoralement éliminatoires".

Législatives : Marine Le Pen se dit "franche" alors que Jean-Luc Mélenchon "ment" aux Français

Jean-Luc Mélenchon "ment aux gens" quand il affirme que la Nouvelle union populaire, écologique et sociale peut remporter les élections législatives, assure Marine Le Pen. "Ce n'est pas possible" et "ce n'est pas parce qu'Emmanuel Macron dit n'importe quoi aux gens que son opposition doit dire n'importe quoi", a-t-elle lancé.

Embargo de l'UE sur le pétrole russe : Marine Le Pen dénonce une sanction "stupide et nocive pour le peuple français"

L'embargo européen sur le pétrole russe "est une sanction stupide et nocive pour le peuple français", selon Marine Le Pen qui affirme qu'elle ne l'aurait pas signé. "Emmanuel Macron va faire un bouclier tarifaire qu’il va faire payer par les classes moyennes", assure-t-elle. "Le pétrole russe sera vendu à d’autres", et plus cher, "donc en réalité la Russie va être plus riche du fait de ces sanctions", dénonce encore Marine Le Pen.