Embargo de l'UE sur le pétrole russe : Marine Le Pen dénonce une sanction "stupide et nocive pour le peuple français"

L'embargo européen sur le pétrole russe "est une sanction stupide et nocive pour le peuple français", selon Marine Le Pen députée RN du Pas-de-Calais, et candidate à sa réélection, invivtée de franceinfo mardi 7 juin. La semaine dernière, l'UE s'est mise d'accord pour un embargo sur le pétrole russe arrivant par bateau, progressif d'ici la fin de l'année.

Marine Le Pen dit qu'elle ne l'aurait pas signé. "Emmanuel Macron va faire un bouclier tarifaire qu’il va faire payer par les classes moyennes", assure-t-elle. Pour l'ancienne candidate d'extrême droite à la présidentielle, le bouclier tarifaire mis en place par Emmanuel Macron et reconduit pour les prochains mois "n'est qu'une mesure conjoncturelle".

"La Russie sera ravie"

"Le pétrole russe sera vendu à d’autres", et plus cher, "donc en réalité la Russie va être plus riche du fait de ces sanctions", dénonce encore Marine Le Pen. "En réalité, la Russie sera ravie", assure-t-elle. Marine Le Pen rappelle que l'Inde "avait augmenté de manière spectaculaire ses achats de pétrole" russe.

Mais n'est-ce pas une question de morale d'imposer un embargo sur le pétrole russe ? "C'est une stupidité", répond Marine Le Pen "qui ne tient pas compte de la situation très difficile des Français". "Moi, je m'attache à la vie quotidienne des Français. Leur vie est très difficile", dénonce-t-elle encore.