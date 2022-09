"Nous, les Européens". Espagne, le mâle de demain

Grand reportage, invités et actualité européenne sont au sommaire du magazine "Nous, les Européens" (Twitter), présenté par Eléonore Gay et diffusé le jeudi en fin de soirée sur France 2 ainsi que le dimanche sur France 3. Pour ce premier numéro de la saison 5, direction l’Espagne, à la découverte d’un phénomène qui gagne de plus en plus d’Espagnols, soucieux de changer leur comportement avec leurs femmes et leurs enfants.

Le pays serait-il en train de donner une leçon à l’Europe entière en façonnant l’homme idéal, à l’écoute, sensible et loin du mâle dominant ? Une politique volontaire est portée par un gouvernement espagnol comptant plus de femmes que d’hommes. En trente ans, aucun pays d’Europe n’a fait autant que l’Espagne pour réduire l’inégalité entre les femmes et les hommes.

Barcelone : l’école anti-macho

> LE GRAND REPORTAGE

La mairie de Barcelone a lancé, en octobre 2021, le programme "Plural" qui vise à déconstruire les carcans de la masculinité. Quinze futurs papas réunis en cercle s’avouent les uns aux autres leurs manques affectifs dans ce centre d'action sociale dédié aux masculinités. Le signal d’un nouveau départ dans leurs rapports aux femmes et aux enfants. Ce programme cherche aussi à réduire les violences conjugales avec des hommes volontaires. Et ses promoteurs ont parfois recours à des méthodes audacieuses pour attirer les hommes…

Un reportage de Elvire Berahya-Lazarus, Charles Maumy, Cyril Havoudjian et Vincent Ligier.

> LES INVITES



- Le couple Vázquez, qui bénéficie du plus long congé paternité d’Europe.

- Pedro Caballero, présentateur de l'émission “Amos de Casa” sur Radio Intereconomia.

- Rubén de Juan, gérant de Toy Planet, qui vend des jouets non genrés.

- Irene Montero, ministre de l’Egalité.

