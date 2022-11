"Nous, les Européens". Agriculture : comment éviter le coup de chaud

Grand reportage, invités et actualité européenne sont au sommaire de ce magazine d'information présenté par Eléonore Gay et diffusé le jeudi en fin de soirée sur France 2 ainsi que le dimanche à 10h35 sur France 3.

Pour ce nouveau numéro de la saison 4 du magazine "Nous, les Européens (Twitter), direction l’Angleterre où le nombre d’hectares viticoles a explosé en vingt ans, avec une production de huit à treize millions de bouteilles selon les années. Le réchauffement climatique encourage les vocations, et les champs de citrouilles se transforment en vignes…

L’Europe a connu une sécheresse historique et des températures caniculaires pendant l’été 2022. Si ce phénomène appelé à se reproduire inquiète de nombreux agriculteurs, il convient en revanche très bien aux vignerons… britanniques !

Le boom de la viticulture anglaise

> LE GRAND REPORTAGE

A la rencontre de ces viticulteurs d’outre-Manche qui s’inspirent du savoir-faire français pour leur spécialité, le vin pétillant, avec une ambition : détrôner un jour le champagne tricolore...

Un reportage d’Hugues Huet et Guillaume Legoff.

> Et aussi > Le dérèglement climatique perturbe l’agriculture qui est responsable de 10% des émissions de gaz à effet de serre en Europe, et la France est en tête du classement européen. Dans le Tarn, Eléonore Gay est allée à la rencontre de ces agriculteurs qui innovent pour éviter le coup de chaud. C’est toute une filière qui doit désormais anticiper les crises à venir et repenser ses pratiques.

> LES INVITES



- Serge Touzanne, directeur d'exploitation de la ferme du lycée agricole d'Albi.

- Nicolas Métayer, directeur adjoint de Solagro.

- Dominique Tristant, directeur de la ferme expérimentale d'AgroParisTech.

- Jean-François Soussana, membre du Haut conseil pour le climat.

