Avec le changement climatique, la viticulture anglaise est en plein essor. Et elle met tout en œuvre pour se hisser au niveau du "So Famous French Champagne". Dégustation…

Les Anglais raffolent des bulles au point que le Royaume-Uni est le deuxième consommateur mondial de champagne français, mais sa version britannique peut-elle détrôner la référence absolue dans le domaine des vins effervescents ? Pour le savoir, direction Londres, où l’œnologue Gilbert Winfield organise une dégustation à l’aveugle entre un vin pétillant anglais et un champagne hexagonal. Le prix de chaque bouteille est aux alentours de 30 euros.

"Le champagne que je vous propose est un vin d’une très grande qualité et le sparkling wine [vin pétillant] aussi. Les deux sont élevés selon la méthode champenoise, qui est une méthode de production longue et très coûteuse", explique-t-il aux dégustateurs. En bouche, pas facile de faire la distinction entre les deux nectars : "Si vous avez un doute, vous pouvez voter deux fois… Le vin numéro un, c’est le Ridgeview [un mousseux que l’on trouve sur la table du Premier ministre britannique]. Le vin numéro deux, c’est le champagne Louvel Fontaine…"

"Moi, c’est le champagne plutôt que le sparkling"

"Ne soyez pas chauvins… Sérieusement, vous préférez l’anglais ? Et vous madame, c’est le champagne ?" demande-t-il à son assistance. Une dégustatrice précise son choix : "Le vin anglais est plus fleuri mais il n’est pas aussi agréable en bouche. Non, désolée, je préfère le champagne !" Un autre participant est d’un avis contraire : "Le sparkling wine est plus frais, plus fleuri alors que le champagne est un peu trop doux. Oui, je préfère l’anglais. Regardez mes verres, celui-là, c’est le champagne, et celui qui est vide, c’est l’anglais..."

Une autre testeuse est d’un autre avis : "Moi, c’est le champagne plutôt que le sparkling. Définitivement !" Comme c’est une égalité parfaite pour les dégustateurs entre les deux vins, le magazine "Nous, les Européens" (replay) se tourne alors vers l’œnologue Gilbert Winfield pour savoir quel est le meilleur : "Nous n’y sommes pas encore mais nous y arriverons. Je ne vais pas donner de temps mais nous allons y arriver. Déjà, nous gagnons dans des compétitions contre les vins français. Je ne sais pas si aujourd’hui a prouvé beaucoup de choses de ce point de vue-là, mais la qualité s’est certainement énormément améliorée dans les dix ou vingt dernières années."

