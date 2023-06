Ce bâtiment a de quoi surprendre : sans chauffage ni climatisation, il offre pourtant un vrai confort. Eté comme hiver, sa température intérieure reste agréable, comprise entre 22 et 26 degrés – d'où le nom de ce bâtiment révolutionnaire et économe en énergie : 22-26.

A l'avenir, les périodes de canicule vont se multiplier, et nos villes y sont mal préparées. On voit encore se construire des immeubles entièrement vitrés, qui rendent inévitable le recours à la climatisation. Une aberration écologique, car en refroidissant les habitations, elle réchauffe l'air extérieur... Selon des chercheurs, si le parc de climatiseurs doublait en 2030, la température augmenterait de 2 degrés dans les rues de Paris. Peut-on s'en passer ?

A Zurich, en Suisse, "Envoyé spécial" s'est rendu sur le chantier d'un bâtiment qui porte un nom énigmatique : "22-26". "22-26, ça veut dire que la température à l'intérieur du bâtiment sera toujours comprise entre 22 et 26 degrés toute l'année, bien que l'on n'ait ni chauffage, ni climatisation, ni ventilation. Même en été", explique le chef de chantier.

Les secrets de sa conception ? Outre un volume compact et une façade claire avec peu de surface vitrée, des fenêtres pourvues de volets de ventilation qui s'ouvrent automatiquement, en été, afin de laisser entrer la fraîcheur nocturne. Elle sera stockée pour la journée suivante grâce aux matériaux choisis pour la construction : béton pour le plafond et brique pour les murs ; des murs très épais (70 cm), à l'ancienne, qui empêchent la chaleur d'entrer.

Simplicité apparente pour un concentré de haute technologie

Sur le papier, le concept est enthousiasmant, mais est-ce que ça marche ? La journaliste d'"Envoyé spécial" a poursuivi son enquête en Autriche, où le premier prototype 22-26 est sorti de terre depuis une décennie. L'architecte qui l'a imaginé et y a installé ses bureaux, Dietmar Eberle, le lui fait visiter.

Dans les pièces qui accueillent à l'année une soixantaine de personnes, personne n'a besoin, même au plus fort de l'été, de ventilateur pour maintenir une température intérieure agréable. En dix ans, la maximale enregistrée a atteint 26,5 degrés. Durant les mois d'hiver, malgré le froid habituel en Autriche, le chauffage est assuré par les sources de chaleur existantes : les usagers présents, la chaleur résiduelle des ordinateurs et de l’éclairage... Une simplicité apparente qui cache pourtant un concentré de haute technologie : bardé de capteurs, ce bâtiment est "le mieux documenté au monde", s'amuse Dietmar Eberle.

Se passer de clim, c'est donc possible... et économique : pas d'appareil à entretenir ou à remplacer, et une consommation d'électricité beaucoup plus faible. Lyon aura bientôt son bâtiment 22-26, et deux autres sont à l'étude en France.

Extrait de "Clim, l'effroi du chaud", un reportage à voir dans "Envoyé spécial" le 22 juin 2023.

