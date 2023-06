Sur internet et les réseaux sociaux, de plus en plus de citoyens passionnés de faits divers se sont mis en tête d’enquêter sur de grandes affaires criminelles. Mais parfois, certains détectives amateurs vont trop loin, et dérapent... Un reportage d'"Envoyé spécial".

Catherine, 58 ans, est garde d’enfants à domicile à Nantes, la ville où vivait Xavier Dupont de Ligonnès, soupçonné du meurtre de sa famille. Sur l’un des groupes internet consacrés à l’affaire, elle s’est liée d’amitié avec Agnès, 50 ans, une commerciale qui vit à Tours. Les deux femmes consacrent depuis dix ans leur temps libre à l’affaire. Pour la première fois, Agnès va rendre visite à Catherine qui lui a réservé un "de Ligonnès Tour" : ensemble, elles reviendront sur les lieux mentionnés dans l’enquête.

Quand la "passion" conduit au tribunal...

Mais parfois, certains enquêteurs amateurs vont trop loin, et dérapent. Comme ce Breton de 62 ans, persuadé de la culpabilité de Marcel et Jacqueline Jacob dans l’affaire du petit Grégory. Pour connaître la vérité, il les harcèle au téléphone. Les gendarmes ont trouvé à son domicile des dizaines de livres et des centaines de notes sur l’affaire. "Envoyé spécial" l'a suivi au tribunal où sa passion l’a conduit.

Un reportage de Nina Montané, Solène Oeino, Jean-Pierre Guillerez, Candice Baudin et Vincent Gobert avec Capa Presse, rediffusé dans "Envoyé spécial" le 22 juin 2023.

