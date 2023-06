Les champignons sont les artisans du monde qui nous entoure : sans eux, pas de forêt ni de biodiversité. Ils nous aident aussi à nous soigner, et peuvent avoir un impact positif sur le climat.

Il y aurait cinq millions d'espèces de champignons, parmi lesquels seulement 150 000 connus, dont les millions de filaments se développent sous le sol et se ramifient sous la forme d'immenses réseaux pour échanger et communiquer. Le champignon fait partie d'une toile monumentale appelée mycélium, un être ni animal ni végétal dont les ramifications peuvent s'étendre sur des kilomètres. Cette partie végétative et souterraine des champignons joue les rôles de décomposeur de la matière organique et d'absorbeur de nutriments et d'eau. Sans les champignons, la forêt, la biodiversité et jusqu'à la vie sur Terre seraient impossibles, ils sont les artisans du monde qui nous entoure.

Et si en s'inspirant des champignons, on pouvait vivre mieux et agir sur notre microbiote, premier réservoir immunitaire de notre organisme ? Certains chercheurs tablent sur la mycothérapie pour élaborer de nouveaux médicaments pour lutter contre, par exemple, les maladies cognitives ou nerveuses telles Parkinson et d'Alzheimer, le diabète, le cholestérol, les maladies cardiovasculaires, la dépression, et même le cancer...

Les champignons parmi les solutions face à l'urgence climatique ?

Les champignons sont peut-être aussi les meilleurs alliés du climat. Certains pourraient nous aider à régénérer les sols appauvris par l'agriculture intensive, en s'associant aux racines pour aller puiser plus de nutriments et plus d'eau et aider les arbres à grandir. Une micro-solution aux enjeux planétaires, selon les Nations unies, contre d'éventuelles famines.

Les champignons ont aussi un impact sur une ressource vitale, l'eau : leurs maillages très fins dans le sol peuvent en effet retenir l'eau et les minéraux, rétrocédés aux plantes lors d'épisodes de sécheresse. Ils ont une solution pour faire baisser les émissions de CO2 (ils stockent le carbone dans le sol et aident les plantes à faire de même), peuvent aider à dégrader les pollutions issues de la pétrochimie, et le mycélium pourrait remplacer certains matériaux comme le plastique, voire le béton.

Un reportage d'Agathe Lanté, Eve Mazet, Gary Grabli, Vincent Fajeau pour Capa Presse, diffusé dans "Envoyé spécial" le 22 juin 2023.

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".