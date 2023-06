Les champignons sont nos alliés contre les substances toxiques produites par la pétrochimie. Ils peuvent aider à dégrader des pollutions que l'homme a inventées sans être capable de s'en débarrasser. Explications et démonstration avec un extrait d'"Envoyé spécial" dans un laboratoire marseillais qui abrite une incroyable "mycothèque".

Et si les innovations de demain se cachaient à nos pieds ? Les champi(gn)ons de la décomposition que sont les saprophytes ‒ ces champignons et micro-organismes qui se nourrissent de matière organique morte ‒ suscitent l'intérêt des industriels.

C'est à Marseille, dans le laboratoire de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Inrae), que viennent se fournir les chercheurs du monde entier. Une mycothèque unique en son genre cultive in vitro les souches de ces nettoyeurs naturels. "Envoyé spécial" y a rencontré David Navarro, ingénieur en biotechnologie fongique. Avec son équipe, il étudie les enzymes de ces champignons qui leur permettent de "digérer" et dégrader la matière.

Dépolluer le bois traité aux hydrocarbures

Les applications futures sont multiples. Par exemple, que faire des vieilles traverses de chemin de fer et des poteaux de télécommunication usagés, sachant que leur bois (respectivement du chêne et du pin) a été traité à la créosote, un mélange d'hydrocarbures, contre les champignons et les insectes ? Ces bois en fin de vie représentent un problème pour l'environnement : toxiques, "ils ne peuvent pas être recyclés comme les autres bois, ni même incinérés dans les incinérateurs classiques", explique David Navarro.

En France, 600 000 traverses sont remplacées chaque année. Imprégnées de cette substance cancérogène, elles sont classées "déchets dangereux". Les propriétés des saprophytes pourraient être utilisées pour dégrader leur pollution jusqu'à rendre ce bois recyclable.

Dégrader des colorants très résistants

Autre pollution créée par l'homme sans qu'il ait prévu le moyen de s'en débarrasser, celle des pigments textiles tels que ceux qui sont utilisés pour teindre les jeans : "des molécules très difficiles à dégrader, qui vont venir polluer les rivières à côté des usines". Le chercheur montre des godets colorés par leur contenu. Au centre, une zone plus claire : c'est le travail du champignon. Au fur et à mesure de sa croissance, il dégrade le pigment à l'intérieur.

Car le champignon "peut transformer toutes sortes de matières organiques présentes sur Terre… et la chimie que l'homme a créée, le champignon va être capable aussi de la dégrader". Les capacités prometteuses des champignons pourraient donc en faire l'une des armes du futur contre les pollutions causées par la pétrochimie.

