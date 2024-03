Inflation, révolution iranienne, médicaments anti-rhumes... regardez "Envoyé spécial" jeudi 7 mars

Au sommaire : "Ces campagnes où l'on a faim", "Anti-rhumes : l'impossible interdiction ?", "Un prix Nobel derrière les barreaux", "Jean-Martin Fortier, un jardinier révolutionnaire".

Ces campagnes où l'on a faim

Ils vivent en France, loin des grandes villes et ne mangent pas à leur faim. Dans l’Allier, département rural du centre de la France, un habitant sur cinq vit avec moins de 800 euros par mois, et beaucoup n’ont pas suffisamment d'argent dans leur porte-monnaie pour remplir leur assiette. En cause ? Une inflation record sur les produits alimentaires et le chauffage, notamment.

Dans ce contexte, des épiceries solidaires et des jardins partagés permettent aux plus démunis de continuer à se nourrir. Les Solidaribus, antennes itinérantes du Secours populaire, livrent chaque semaine de la nourriture jusque dans les zones les plus reculées, où les Restos du cœur n’existent pas. Des cours de cuisine et de gestion de budget permettent de manger mieux pour moins cher. Ceux qui souffrent de la grande pauvreté s'organisent et tentent de prendre leur destin en main.

Un reportage de Marianne Getti, Emilie Iob, Marion Cantor.

Anti-rhumes : l'impossible interdiction ?

Face au manque de médecins lorsque l'hiver arrive, de plus en plus de Français se tournent vers les rayons des pharmacies. Nez qui coule, fièvre, fatigue : des dizaines de remèdes sont disponibles sans ordonnance pour ces maux quotidiens. En 2023, 4 milions de boîtes d'Actifed Rhume, Dolirhume, Nurofem Rhume, Humex Rhume ou autre Rhinadvil ont été vendues, pour un total de 25 millions d'euros.

Mais ce réflexe peut être dangereux. En octobre 2023, l'Agence nationale de sécurité du médicament a alerté les consommateurs en leur demandant de ne plus utiliser ces médicaments anti-rhume à base de pseudoéphédrine avec un message choc : "On ne risque pas un AVC avec un nez bouché". Ce n'est pas la première fois que l'alerte est donnée. Depuis des années, des médecins, des associations de consommateurs, des revues scientifiques et des pharmaciens alertent sur ces pilules, mais rien ne change. Pourquoi ces médicaments, jugés plus dangereux qu'utiles, sont-ils toujours mis en vente ? Qui est responsable de leur mise sur le marché ? Vers quel remède se tourner, sans danger ?

Un reportage de Laura Orosemane, Justine Weyl, Claire Combaluzier, Renaud Perret et Sandrine Philibert.

Un prix Nobel derrière les barreaux

C’est une femme que le régime iranien cherche à faire taire par tous les moyens : Narges Mohammadi, 51 ans, prix Nobel de la paix 2023. C'est depuis sa cellule de la prison d’Evin, à Téhéran, qu'elle a appris la nouvelle de sa récompense pour "son combat contre l’oppression des femmes en Iran et sa lutte pour la promotion des droits humains et la liberté pour tous".

"Envoyé spécial" a suivi son mari, Taghi Rahmani, écrivain et militant politique et ses deux enfants, Ali et Kiana, 17 ans, qui vivent en exil à Paris. En décembre dernier, ils sont allés à Oslo récupérer le prix Nobel de la paix au nom de leur mère. Depuis 2015, ils ne l’ont plus revue, et cela fait près de deux ans que même les échanges téléphoniques avec elle leur sont interdits.

Derrière les barreaux, Narges Mohammadi continue ses combats : dans un livre et un documentaire, elle dénonce la "torture blanche", une peine d’isolement total utilisée par le régime iranien pour briser les détenus. A travers des lettres qu’elle fait sortir clandestinement de prison, elle révèle des agressions sexuelles et physiques subies par les détenues pendant leurs incarcérations. Arrêtée et incarcérée à de multiples reprises, elle a déjà passé plus de sept ans en prison. Il lui reste plus dix ans de prison à purger alors que plusieurs nouveaux dossiers ont été ouverts par la justice iranienne et sont encore en cours.

Narges Mohammadi est devenue un des visages du mouvement "Femme, vie, liberté", révolte déclenchée par la mort de Jina Mahsa Amini, après son arrestation à Téhéran pour non-respect du strict code vestimentaire islamique. Avec ses codétenues, militantes féministes, écologistes, Narges Mohammadi a fait de la prison d’Evin un bastion de la résistance : grèves de la faim, sit-ins... Sa famille, des femmes qui ont milité avec elle, d’anciennes codétenues racontent le courage de Narges Mohammadi et ses combats.

Un reportage de Laura Aguirre de Carcer, Guillaume Marque et Benoît Sauvage.

Jean-Martin Fortier, un jardinier révolutionnaire

Il est le parrain officiel du potager du château de Chambord, et au Québec, il est une star des plateaux télé et même le héros d'une série : dans sa ferme biologique au Canada, Jean-Martin Fortier pratique la permaculture et révolutionne le maraîchage pour en faire une activité économique très lucrative. Son livre Le Jardinier-Maraîcher : manuel d’agriculture biologique sur petite surface s’est vendu à plus de 200 000 exemplaires. Plongée dans le monde de celui qui préfigure peut-être l’agriculture de demain.

Un reportage d’Anouk Burel, Lisa Monin, Christophe Barreyre, Thomas Denis et Damien Pasinetti pour Babel Doc.

