Face à des accidents rares mais graves, l'Agence de sécurité du médicament s'est décidée à déconseiller certains médicaments contre le rhume – sans pour autant les retirer du marché. Les pharmaciens prennent-ils les précautions nécessaires avant de les délivrer ? "Envoyé spécial" a fait le test.

Gorge irritée, nez bouché, fièvre… face aux maux de l'hiver, de nombreux consommateurs se tournent vers des produits vendus en automédication, sans ordonnance, dans la plupart des pharmacies. Mais en octobre 2023, l'Agence nationale de sécurité du médicament a lancé un message d'alerte sur les produits anti-rhume tels que Actifed Rhume, Nurofen rhume, Dolirhume ou Humex Rhume : l'ANMS les déconseille, sans pour autant interdire leur vente.

En cause, de possibles effets secondaires rares mais gravissimes, listés en petits caractères dans les notices qui accompagnent ces médicaments à base de pseudoéphédrine : notamment des risques d'infarctus et d'AVC, disproportionnés pour soigner un simple rhume.

AVC, infarctus... les potentiels dangers de la pseudoéphédrine

Pour en savoir plus sur les dangers de ce composant, "Envoyé spécial" a interrogé deux pharmacologues spécialistes des médicaments et de leurs effets. Depuis qu'elles ont commencé à travailler sur les anti-rhumes, en 2001, Margaux Lafaurie et Pascale Olivier ont présenté six rapports à l'ANSM. Sous l'action vasoconstrictrice de la pseudoéphédrine, explique Margaux Lafaurie, les vaisseaux de la muqueuse nasale se contractent, et l'air passe mieux dans le nez – ce qui soulage la sensation de nez bouché. Seulement, comme la pseudoéphédrine absorbée par voie orale passe dans le sang, cette action ne se limite pas aux vaisseaux de la muqueuse nasale : "Cette vasoconstriction va avoir lieu dans les autres vaisseaux, c'est ça qui explique la survenue des effets indésirables à type d'infarctus, d'AVC, et autres effets indésirables associés."

Les deux pharmacologues ont recensé de nombreux cas. Ce sont elles qui sont à l'origine de l'inscription des effets indésirables sur les notices (dans les années 2000), puis de l'interdiction de la publicité pour ces médicaments (en 2017) et, enfin, elles ont également participé à la publication de brochures destinées aux pharmaciens. Elles contiennent un questionnaire listant plusieurs points à vérifier avant de délivrer un anti-rhume : il faut impérativement demander au patient s'il souffre de pathologies cardiaques ou d'hypertension artérielle, vérifier qu'il ne prend pas d'autre vasoconstricteur et, pour les femmes, qu'elles ne sont pas allaitantes.

Le test d'"Envoyé spécial" dans 9 pharmacies

Les pharmaciens posent-ils réellement ces questions ? Comment font-ils pour faire respecter les mises en garde des autorités sur des produits qui sont toujours en vente dans leur officine ? "Envoyé spécial" a fait le test dans neuf pharmacies, en caméra cachée.

Les résultats sont mitigés. Avec tout de même une bonne nouvelle : à l'annonce des symptômes, ce ne sont pas les médicaments à base de pseudoéphédrine qui sont proposés en premier, mais plutôt, par exemple, des pastilles à la sève de pin.

En revanche, si l'on demande au premier pharmacien un anti-rhume, il le vend sans poser aucune question. Le deuxième évacue très rapidement le questionnaire, une troisième affirme qu'il n'y a pas d'effets secondaires... De quoi se demander si la fiche d'information est bien arrivée dans toutes les pharmacies ! Quatre sur les neuf officines visitées ont délivré ces médicaments sans aucune vérification. Dans les cinq autres, les questions portant sur l'hypertension ou les problèmes cardiaques ont bien été posées.

Extrait de "Anti-rhume : l'impossible interdiction ?", un reportage à voir dans "Envoyé spécial" le 7 mars 2024.

