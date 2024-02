Au sommaire cette semaine : "Pas de dealers en bas de chez moi !", "La Russie malade de sa guerre", "J'ai épousé la guerre".

Pas de dealers en bas de chez moi !

En France, de plus en plus de villes moyennes sont gangrenées par le trafic de stupéfiants. Rares sont les quartiers où les habitants osent défier les dealers, par peur des représailles. A Villeurbanne, dans le quartier du Tonkin, une dizaine de réseaux de trafiquants se disputent à l’arme de guerre le contrôle de ce territoire idéalement situé en centre-ville, à quelques arrêts de tramway de la mairie de Lyon. Excédés par les fusillades à répétions et l’impuissance des pouvoirs publics, un collectif d’habitants a décidé de résister. "Envoyé spécial" a suivi pendant plusieurs semaines cette mobilisation citoyenne totalement inédite. Pour alerter les pouvoirs publics, Sylvie, une professeur de français, et Tristan, un charpentier, prennent régulièrement le risque de se filmer avec leurs voisins en train de déloger eux-mêmes les dealers postés au pied de leur immeuble...

Un reportage de Romain Boutilly, Elouën Martin, Sarah Lerch, Luis Marquez et Adrien Bellay.

Invité : Bertrand Monnet, professeur à l'EDHEC Business School.

La Russie malade de sa guerre

Plongée exceptionnelle dans un pays fermé et en guerre, sur les traces des combattants qui mènent la guerre de Poutine en Ukraine depuis deux ans. "Envoyé spécial" a sillonné la Russie à la rencontre de ces Russes volontaires ou mobilisés qui reviennent du front, parfois blessés physiquement ou même détruits psychologiquement. Pour la première fois, notre caméra a pu entrer dans un hôpital où sont soignés les soldats russes, ces blessés que le Kremlin aimerait ne pas voir. Notre équipe a également rencontré des familles de combattants. Certaines soutiennent la guerre, d’autres non, mais toutes en paient le prix.

"Envoyé spécial" a également enquêté sur ces criminels, amnistiés en échange de six mois dans les rangs de la milice Wagner, qui reviennent libres sur les lieux de leur crime. Certains de ces hommes, relâchés sans avoir purgé leur peine, ont tué de nouveau.

Un reportage de Luc Lacroix.

J’ai épousé la guerre

En Ukraine, Svitlana est enceinte de neuf mois. Elle va très bientôt accoucher mais son mari ne sera peut-être pas autorisé à quitter la ligne de front pour assister à la naissance. Comme elle, de plus en plus de femmes se retrouvent seules pour porter et élever leurs enfants. Beaucoup se sont mariées juste avant la mobilisation de leur compagnon, ou lors d’une permission du soldat qu’elles aiment. Son temps libre, Svitlana le consacre à la collecte de dons pour financer l’achat de drones ou d’ambulances pour aider le bataillon de son mari.

Depuis deux ans, la vie d’Olena est elle aussi rythmée par les appels de son mari, entre deux combats. Comment répondre aux questions des enfants traumatisés par le départ de leur père, entre deux alertes aux missiles ? "Envoyé spécial" s’intéresse à ces épouses qui vivent la guerre de l’arrière, entre angoisse et débrouille et tentent de s’organiser pour œuvrer à la victoire qui ramènerait leurs hommes à la maison.

Un reportage de Lila Bellili, Raynald Lellouche, Anna Poupin et Iaroslav Oliinnyk.

