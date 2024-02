Vidéo J’ai épousé la guerre Durée de la vidéo : 26 min Envoyé spécial. J'ai épousé la guerre Envoyé spécial. J'ai épousé la guerre - (ENVOYE SPECIAL / FRANCE 2) Article rédigé par France 2 France Télévisions Envoyé spécial France 2

En Ukraine, de plus en plus de femmes se retrouvent seules pour porter et élever leurs enfants. "Envoyé spécial" a suivi certaines de ces épouses dont le mari est mobilisé, et qui vivent la guerre de l’arrière, entre angoisse et débrouille.

En Ukraine, Svitlana est enceinte de 8 mois. Elle va accoucher dans quelques jours mais son mari ne sera peut-être pas autorisé à quitter la ligne de front pour assister à la naissance. Comme elle, de plus en plus de femmes se retrouvent seules pour porter et élever leurs enfants. Beaucoup se sont mariées juste avant la mobilisation de leur compagnon, ou lors d’une permission du soldat qu’elles aiment. Son temps libre, Svitlana le consacre à la collecte de dons pour financer l’achat de drones ou de véhicules pour aider le bataillon de son mari. Des enfants traumatisés Depuis deux ans, la vie d’Olena est elle aussi rythmée par les appels de son mari, entre deux combats. Comment répondre aux questions des enfants traumatisés par le départ de leur père, entre deux alertes aux missiles ? "Envoyé spécial" s’intéresse à ces épouses qui vivent la guerre de l’arrière, entre angoisse et débrouille et tentent de s’organiser pour œuvrer à la victoire qui ramènerait leurs hommes à la maison. Un reportage de Lila Bellili, Raynald Lellouche, Anna Poupin et Iaroslav Oliinnyk diffusé dans "Envoyé spécial" le 15 février 2024. > Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".

Partager : l'article sur les réseaux sociaux