Dans une Ukraine qui subit la guerre depuis deux ans, Svitlana, enceinte de neuf mois, tente de résister à l'angoisse. Inquiétude pour son fils à naître, peur pour son mari sur la ligne de front... Pendant une permission de Maksym, "Envoyé spécial" a rencontré le jeune couple à Lviv.

"Je ne pense pas qu'il y ait une seule personne en Ukraine qui ne soit pas angoissée en ce moment, témoigne Svitlana, enceinte de huit mois. On est tous… traumatisés de vivre depuis deux ans avec la peur et sous la menace permanente." Maksym a "déjà frôlé la mort à de nombreuses reprises", et il sait que "ces situations dangereuses vont encore se reproduire". "Donc maintenant, affirme-t-il, je profite de chaque instant avec ma famille. Mais il faut que je continue à me battre, car la lutte continue." C'est à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, qu'"Envoyé spécial" a rencontré ce jeune couple. Svitlana et Maksym étaient réunis pour quarante-huit heures, le temps d'une permission, avant que le jeune homme ne doive repartir sur le front.

Sur le front, c'est là que leur histoire a commencé, il y a un an. Bénévole pour l'armée, Svitlana s'était rendue au plus près des combats pour livrer du matériel. Avant le conflit, Maksym était guide de haute montagne, et la jeune femme travaillait dans la finance. Ils se sont mariés trois mois seulement après leur rencontre.

"La gare, c'est le pire et le meilleur endroit du monde"

Aujourd'hui, pas question que cette guerre qui a tout précipité entre eux les empêche de devenir parents. "On veut vivre maintenant, explique Svitlana, enceinte de neuf mois. On ne veut pas remettre notre vie à demain."

A la fin de ces deux brèves journées de parenthèse, il faut prendre le chemin de la gare. Sur le quai, Svitlana, qui a des contractions, se tord de douleur. Au moment de la séparation, alors que Maksym monte dans le train, elle ne peut retenir ses larmes. "La gare, c'est le pire et le meilleur endroit du monde pour moi, confie-t-elle. Le meilleur, parce que c'est ici que j'ai l'espoir de revoir mon mari. Et le pire, parce que c'est là où je dois lui dire au revoir."

Extrait de "J'ai épousé la guerre", un reportage à voir dans "Envoyé spécial" le 15 février 2024.

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".