En sillonnant la planète à bord de son jet privé, il a émis en quelques mois plus de CO2 qu'un Français moyen en soixante-dix ans. Mais Patrick Drahi, le PDG d'Altice, semble davantage se soucier de réduire ses impôts que son bilan carbone... Extrait d'un document de "Complément d'enquête" à voir le 9 mars 2023.

Accros à leur jet privé, les milliardaires le sont tout autant que les footballeurs. Son Global 7500 à 62 millions de dollars, Patrick Drahi l'utilise beaucoup. Rien que dans premiers mois de 2022, en 56 vols sur quatre continents, l'avion a avalé 128 000 kilomètres.

Selon les calculs de "Complément d'enquête", le PDG d'Altice (propriétaire de BFM TV, RMC, SFR...) a émis 684 tonnes de CO2, soit plus de soixante-dix ans de rejets d'un Français moyen. Ces informations ont été obtenues à la suite d'une fuite de données sur internet. Le journaliste Antoine Champagne, du site Reflets, est le premier à avoir révélé le contenu de certains de ces documents dérobés par des pirates informatiques (ce qui lui a valu des poursuites de la part d'Altice).

On y découvre les petites manies du milliardaire, qui exige une température de 24 degrés dans son jet, du jus de carotte frais, telle marque bien précise d'oreillers, de champagne ou de bonbons… Mais pour le journaliste, ils représentent surtout une mine de renseignements sur ses pratiques en matière d'impôts et sa "recherche permanente d'optimisation fiscale".

Des montages complexes pour "neutraliser" l'impôt

Ce que font apparaître ces documents, ce sont les montages complexes mis en place pour acheter les avions utilisés par Patrick Drahi. Son Global 7500 a été acquis par sa société Manjet, enregistrée dans un paradis fiscal, l'île de Man. L'avion a ensuite été envoyé en Suisse et confié à une petite compagnie aérienne pour des vols dits "professionnels" (ce qui permet de récupérer la TVA à la douane, pour plus de 4 millions d'euros). Patrick Drahi se louerait à lui-même ensuite son propre jet, et déduirait ces frais des bénéfices de ses sociétés.

L'objectif de toutes ces manipulations : "neutraliser" l'impôt, comme l'écrit un manager dans une note. Les équipes de Patrick Drahi ont refusé de répondre à une interview. Peut-être sont-elles concentrées sur leur dernière opération : un nouvel avion qu'elles envisageaient l'année dernière d'immatriculer à Malte, une autre île à la fiscalité douce…

