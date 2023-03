On se souvient de la polémique autour du "char à voile", quand il a été demandé aux joueurs du PSG de penser à la planète et de prendre un peu moins l'avion... C'est avec les footballeurs professionnels que le scandale des jets privés s'est emballé. Sans que les clubs changent pour autant leurs habitudes, comme le montre cet extrait de "Complément d'enquête".

Depuis un été 2022 catastrophique sur le plan climatique, l'image ultime de la réussite a du plomb dans l'aile : voler en jet privé, ça pollue... et ça ne passe plus. En France, l'affaire est devenue politique à cause d'une mauvaise blague de footballeurs : "On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile", avait lancé Christophe Galtier, le coach du PSG, en pleine polémique sur les déplacements du club.

Comme le PSG, l'OL préfère le jet. Comme ce matin de novembre, quand l'équipe, venue affronter l'OM, atterrit à l'aéroport de Marignane après un vol d'une trentaine de minutes. Cinq heures plus tard, un second jet atterrit, lui aussi en provenance de Lyon. A son bord, le président du club. Le même Jean-Michel Aulas avait pourtant promis, en début de saison, de limiter ses déplacements en avion. D'autant qu'avec le TGV, le trajet Lyon-Marseille (255 kilomètres) se fait en une heure et quarante minutes...

Ce jour-là, l'OL n'a pas pris un jet privé... mais deux

Deux avions dans la journée, pour quelqu'un qui s'était engagé à "prendre le train ou le car", est-ce que ça ne fait pas beaucoup ? "Non, pas du tout", répond l'intéressé à "Complément d'enquête". Pour des raisons de sécurité, mais aussi d'horaires qui ne collaient pas, il était impossible selon lui de mettre son équipe dans un train pour Marseille.

Les footballeurs auraient aussi pu emprunter le bus. Celui de leur club a fait l'aller-retour Lyon-Marseille à vide. Il était là uniquement pour convoyer les joueurs entre leur hôtel et le stade, sur deux petits kilomètres, histoire de parader devant les caméras... Même les supporters se disent choqués de ces abus.

L'Olympique lyonnais n'est pas un cas isolé. Malgré la polémique, aucun club n'a changé ses habitudes. "Complément d'enquête" a aussi étudié les déplacements de la Ligue 1 cette saison. Comme l'an dernier, près de 80% des trajets se sont faits en jet privé...

Extrait de "Jets privés et ultra-riches : ça plane pour eux !", un document à voir dans "Complément d'enquête" le 9 mars 2023.

Extrait de