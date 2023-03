Prendre le jet au lieu du TGV pour aller de Paris à Marseille, ou même de Nice à Cannes... Si la plupart des sociétés qui louent ces avions n'y voient pas d'inconvénient, l'impact écologique de ces vols préoccupe certains de leurs salariés. L'un d'eux a fourni à "Complément d'enquête" un document confidentiel indiquant la quantité de kérosène réellement consommée pour chaque trajet. Les journalistes ont donc pu calculer leurs vraies émissions de CO2. Le résultat est édifiant...

Le combat contre les nuisances des jets privés trouve des échos jusque dans les quartiers cossus de la région cannoise. Les riverains de l'aéroport n'en peuvent plus de leurs vrombissements incessants dans le ciel. Alors un groupe de retraités s'est mis à l'informatique… et à traquer leurs trajets sur internet. Cet été, ils ont découvert, pour le seul mois de juillet, une soixantaine de vols entre Cannes et Nice. Les deux villes sont à peine à 30 kilomètres de distance...

Un vol sur trois se fait à vide, sans passagers

Et le pire pour ces riverains, c'est que la plupart de ces vols n'ont même pas de passager : le jet part de l'aéroport où il est garé pour récupérer son client qui l'attend sur l'autre aéroport. "Si ça continue, il faudra que les gens, on aille les chercher dans leur jardin !" réagissent les retraités. "Alors qu'à nous, on va nous demander de faire des économies de ci, de ça, en haut, ils se croient tout permis…" Combien de carburant brûlé dans tous ces vols à vide ? Selon les données officielles, en Europe, ils représentent environ un vol sur trois.

Ces trajets que le groupe de retraités trouve "absurdes" et "scandaleux" sont parfaitement assumés par les Aéroports de la côte d'Azur. Pour le porte-parole du groupe, "il n'y a pas d'abus" de la part des sociétés de location de jets, "pour la simple raison que ça a un coût". Si certains de ces vols se font à vide, selon Aymeric Staub, c'est qu'"on est sur un modèle économique qu'on pourrait comparer à celui des taxis. Si vous avez appelé un taxi, vous voulez qu'il vienne vous chercher là où vous l'avez demandé !".

Trois personnes dans un jet polluent autant que les passagers de trois TGV

Pourtant, les rejets de CO2 de ces avions préoccupent certains salariés de ces sociétés. L'un d'eux a fourni à "Complément d'enquête" un document confidentiel. Il s'agit de la liste des vols réalisés en 2021 par l'une des plus grandes compagnies françaises de jets. La quantité de kérosène réellement consommée est indiquée pour chaque vol, ce qui a permis aux journalistes de calculer les émissions carbone générées par les jets. Les résultats sont édifiants.

"Complément d'enquête" a choisi un trajet réalisable en TGV : Paris-Marseille. A bord, sur une cinquantaine de vols, trois passagers en moyenne. Chacun d'entre eux émet dix fois plus de CO2 que s'il voyageait en avion de ligne, et 350 fois plus que s'il avait pris le TGV. Autrement dit, trois personnes dans leur jet polluent autant que les passagers de trois TGV.

Extrait de "Jets privés et ultra-riches : ça plane pour eux !", un document à voir dans "Complément d'enquête" le 9 mars 2023.