"Complément d'enquête". Qatar 2022 : un scandale français ?

Le Qatar va lancer sa Coupe du monde en plein hiver, sous 30°C, dans des stades climatisés ! A l’aberration écologique s’ajoutent des accusations de corruption et d’atteintes graves aux droits de l’homme. Mais comment a-t-il réussi son coup ? "Complément d’enquête" raconte comment Doha a décroché la Coupe grâce à sa meilleure amie… la France. En collaboration avec la Cellule Investigation de Radio France, "Complément d'enquête" s’appuie sur des documents exclusifs et des témoignages uniques pour décrypter ces liaisons dangereuses.

Qui l’eût cru ? Dans une poignée de semaines, un pays grand comme la Corse va lancer sa Coupe du monde en plein hiver, sous 30°C, dans des stades climatisés ! De mémoire de fan de foot, on n’avait jamais vu ça. A l’aberration écologique s’ajoutent des accusations de corruption et d’atteintes graves aux droits de l’homme. Mais malgré les appels au boycott, plus d’un million de supporters sont attendus à Doha, trois milliards devant leur téléviseur. Mais comment diable le Qatar a-t-il réussi son coup ?

"Complément d’enquête" vous raconte comment Doha a ramené la Coupe à la maison grâce à sa meilleure amie… la France. Retour au 2 décembre 2010 : à la surprise générale, la FIFA annonce son choix, aux dépens des Etats-Unis, le grand favori. C’est neuf jours plus tôt, à Paris, que le vote aurait basculé. A l’occasion d’un simple déjeuner à l’Elysée. Autour de la table, le président Sarkozy, le prince héritier du Qatar et Michel Platini. Que s’est-il passé ce jour-là ? Pourquoi le puissant patron de l’UEFA, qui soutenait la candidature américaine, a-t-il changé d’avis ?

Vente du PSG, contrats... y aurait-il eu contrepartie ?

"Complément d’enquête" sur ce repas qui ne passe pas. Vente du PSG, contrats en or, corruption : y aurait-il eu contrepartie ? En collaboration avec la Cellule Investigation de Radio France, "Complément d'enquête" s’appuie sur des documents exclusifs et des témoignages uniques pour décrypter ces liaisons dangereuses. Quels liens étroits unissent encore aujourd’hui les deux pays ? Quel est le rôle exact des entreprises françaises dans ce Mondial qatari ?

Des chantiers de construction à l’hôtel des Bleus, "Complément d’enquête" a réussi à s’infiltrer aux côtés des petites mains qui travaillent dans l’ombre. Révélations.

Une enquête réalisée par Pierre-Stéphane Fort et Nicolas Bellot pour TV Presse/StudioFact.

