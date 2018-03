"Cash Investigation". L’eau : scandale dans nos tuyaux

Ouvrir le robinet ? Un réflexe machinal pour boire et se laver au quotidien. Mais ce geste a un coût. L’eau consommée en France, c’est un marché qui pèse 9 milliards d’euros par an, dominé par deux géants. Ce nouveau numéro du magazine "Cash Investigation" (Facebook, Twitter, #cashinvestigati) plonge dans le monde opaque du business de l’eau.

La ville de Nîmes, dans le Gard, détient le record des fuites d’eau. Près de 30% de l’eau payée par ses habitants se perd avant d’arriver chez eux. Ses canalisations sont aux mains du groupe Saur. La même société depuis près de cinquante ans ! "Cash" révèle que le numéro 3 français de l’eau semble se préoccuper davantage de ses comptes que des tuyaux, au risque d’un énorme gaspillage. Et ailleurs en France, cette société n’hésiterait pas à refuser l’eau à des usagers en difficulté.

Des témoignages inédits et des documents exclusifs

La journaliste Marie Maurice a également enquêté sur un dossier explosif où se mêlent lettres d’un mystérieux corbeau, information judiciaire pour corruption et plaintes d’entrepreneurs : celui des eaux usées en Ile-de-France. Un budget annuel 1,2 milliard d'euros pour 9 millions d'usagers. En toile de fond, la plus grande usine d’épuration d’Europe.

Grâce à des témoignages inédits et des documents exclusifs, "Cash Investigation" révèle comment l’un des mastodontes français de l'eau aurait tenté d’écarter un concurrent étranger. Une immersion dans les eaux troubles des plus gros contrats de l'eau français… Elise Lucet poursuit le débat sur le plateau avec ses invités, en recevant notamment des responsables politiques et des spécialistes.

"L’eau : scandale dans nos tuyaux", une enquête de Marie Maurice diffusée le 13 mars 2018 à 20h55 sur France 2.

