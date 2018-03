VIDEO. Accusé par Veolia, "Cash investigation" dément toute intervention de Delphine Ernotte dans son enquête sur l'eau

La réponse n'a pas tardé. Mise en cause par l'entreprise Veolia dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Elise Lucet, présentatrice de l'émission "Cash Investigation", a répondu aux accusations de l'entreprise après la diffusion d'une longue enquête sur le marché de l'eau. Cette dernière a rappelé la présence de Delphine Ernotte-Cunci, présidente de France Télévisions, au conseil d'administration de l'un de ses concurrents, Suez, dont elle préside également le comité éthique.

Des soupçons de partialité démentis par Elise Lucet. "Je veux profiter de ce plateau pour apporter une précision importante à nos télespectateurs et pour rassurer le directeur de la communication de Veolia. Nous avons travaillé pendant un an sur cette enquête et à aucun moment Delphine Ernotte n'est intervenue d'une manière ou d'une autre, a-t-elle assuré. La seule chose qui nous guide, c'est l'intérêt journalistique d'un sujet. Voilà qui devait être précisé".