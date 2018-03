"VIDEO". "Cash Investigation" découvre une fuite qui valait 5 millions de litres à Nîmes

Avec le concours d'un chasseur de fuites d'eau indépendant, "Cash Investigation" (Facebook, Twitter, #cashinvestigati) en a repéré une provenant d'une canalisation située sous la chaussée d'une rue de Nîmes, dans le Gard. "Elle n'est pas toute neuve celle-ci… C'est de 5 000 à 10 000 mètres cubes dans l'année", constate l'expert, muni d'appareils électroniques.

Ces 5 000 mètres cubes représentent 5 millions de litres, soit la consommation annuelle de 41 foyers français ! Le magazine présenté par Elise Lucet a alors prévenu tout de suite les services de l'eau nîmois. Et l'équipe de "Cash" revient sur place… quatre mois plus tard.

"Ah si, je l'entends… C'est dingue"

Cent quinze jours plus tard, Elise Lucet colle son oreille sur la bouche d'eau pour écouter si la canalisation fuit toujours : "Ah si, je l'entends… C'est dingue…", confie-t-elle. En effet, après tout ce temps, la fuite à 5 millions de litres coule toujours. "Je ne connais aucun particulier qui arrive avec le même matériel que vous pour détecter une fuite. Vous avez cherché à nous piéger", affirme le directeur de la communication de la Saur, numéro 3 de l'eau en France.

"On est revenu avec du matériel plus lourd, on l'a détectée et on a fait le nécessaire, explique Christophe Piednoël, qui ne reconnaît pas une erreur de sa part. C'est la première fois qu'on a affaire à une fuite détectée par un particulier avec du matériel électronique."

Extrait de "L’Eau : Scandale dans nos tuyaux", une enquête de Marie Maurice diffusée le 13 mars 2018 à 20h55 sur France 2.