"Cash Investigation". McKinsey, une firme au cœur du pouvoir Durée de la vidéo : 155 min Ce direct démarre le 17/09/2024 à 21h05. Article rédigé par France 2 France Télévisions Cash Investigation France 2

"Cash Investigation" a enquêté sur l’une des entreprises les plus influentes et les plus secrètes de la planète. Surnommée "la firme" par ses propres employés, le cabinet de conseil américain aime cultiver la discrétion. Mais en 2022, en pleine campagne présidentielle, McKinsey se retrouve au cœur d’un scandale d'Etat, lorsque les liens entre le président de la République, Emmanuel Macron, et le cabinet de conseil sont révélés. Un document voir le 17 septembre à 21h10 sur France 2.

Grâce à des documents exclusifs et des témoignages inédits, Donatien Lemaitre se penche sur "l'affaire McKinsey" et révèle comment certains de ses consultants se seraient mis gratuitement au service d’Emmanuel Macron pour l’aider dans sa conquête de l’Élysée en 2017. Quel coût pour les finances publiques ? Quelle efficacité ? "Cash Investigation" lève également le voile sur les très chers conseils que la firme a facturés à l’État, une fois Emmanuel Macron devenu président de la République. L’équipe du magazine a eu accès à des rapports de missions McKinsey, commandés par des ministères ou des organismes publics. Pourquoi l’État français a-t-il fait appel au cabinet de conseil américain ? Quelle était la nature et le montant de ces missions et, surtout, se sont-elles révélées utiles ? Au cœur de trois enquêtes judiciaires McKinsey est désormais au cœur de trois enquêtes judiciaires en France, dont l’une pour blanchiment aggravé de fraude fiscale. Une commission d’enquête sénatoriale a découvert que le cabinet de conseil n’a versé aucun impôt sur les sociétés en France pendant dix ans, alors que son chiffre d’affaires s’élevait à 450 millions d’euros en 2021. Donatien Lemaitre a enquêté sur les bénéfices générés par les multiples filiales de McKinsey dans le monde et Élise Lucet est allée interviewer Clarisse Magnin, la patronne de McKinsey en France. Une enquête de Donatien Lemaitre, réalisée en partenariat avec "Le Nouvel Obs". > LE GRAND DEBAT Après ce numéro inédit de "Cash Investigation", le magazine propose un grand débat. Des invités de tous horizons, acteurs du secteur, responsables politiques, experts, répondent aux questions d’Elise Lucet. "Cash Investigation" : des révélations, un débat, des solutions. > Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".