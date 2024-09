En pleine campagne présidentielle de 2022, une commission sénatoriale avait révélé qu'en France, le cabinet de conseil américain n’avait pas payé d’impôt sur les sociétés pendant dix ans. Elise Lucet est allée interviewer la patronne de McKinsey France. Extrait d'une enquête à voir le 17 septembre à 21h10 sur France 2.

Le sénateur Les Républicains Arnaud Bazin est l’homme derrière le scandale fiscal de McKinsey. En 2022, avec la sénatrice communiste Eliane Assassi, ils ont mis en place une commission d’enquête sur l’influence croissante des cabinets de conseil sur les politiques publiques. Leur rapport sera publié en mars 2022.

C’est dans ce cadre que le président de la commission sénatoriale a aidé à mettre au jour ce scandale fiscal. Il a demandé au fisc de lui fournir un tableau avec le montant des impôts payés par McKinsey et une dizaine d'autres cabinets travaillant pour l'Etat français. Sur ce document, Arnaud Bazin a constaté que "McKinsey est le seul cabinet à ne pas avoir versé d'impôt sur les sociétés pendant dix ans".

Scandale fiscal ?

Cela signifie que cette société "qui fait 300 à 350 millions d'euros de chiffre d'affaires en France, en ordre de grandeur", selon lui, n'aurait fait aucun bénéfice entre 2011 et 2020. Une situation "atypique", voire "unique" : ce serait le "seul, parmi tous les cabinets de conseil étrangers", à ne pas avoir été bénéficiaire pendant une dizaine d'années...

Pendant des mois, "Cash Investigation" a sollicité le cabinet McKinsey en France pour obtenir une interview de sa patronne, Clarisse Magnin. Sans succès. Le magazine ayant appris qu'elle donnait une conférence dans un cabinet d'avocats parisien, Elise Lucet a décidé d'en profiter pour l'interroger.

Une dizaine d'années sans aucun bénéfice ?

Pourquoi McKinsey n'a-t-il pas payé d'impôts sur les sociétés entre 2011 et 2020, contrairement aux autres cabinets de conseil qui ont travaillé pour l'Etat ? "Parce qu'on n'a pas généré de rentabilité en France", affirme Clarisse Magnin, malgré les 300 à 400 millions d'euros de chiffres d'affaires générés par an.

"En 2021, on a payé l'impôt sur les sociétés. Il y a eu des années où on a payé", répond Clarisse Magnin. La directrice générale ne se souvient malheureusement pas des montants acquittés, mais elle va "voir si elle peut les communiquer". Cette année-là, le chiffre d’affaires de McKinsey en France s’élevait à 450 millions d’euros. Et pour les années 2022 et 2023, qu'en est-il ? La patronne de McKinsey France ne se rappelle pas non plus si son entreprise a payé cet impôt ces dernières années... Après cette interview, l’équipe de "Cash Investigation" a contacté le cabinet de conseil américain pour obtenir ces chiffres. Il a refusé de communiquer le montant des impôts sur les sociétés qu'il affirme avoir payé en 2021.

Rappelons que sur la partie fiscale, McKinsey France est au cœur de deux enquêtes toujours en cours, l’une menée par le fisc, l’autre par la justice pour "blanchiment aggravé de fraude fiscale".

Extrait de "McKinsey, une firme au cœur du pouvoir", une enquête de "Cash Investigation" réalisée en partenariat avec Le Nouvel Obs, à voir le 17 septembre 2024.

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".