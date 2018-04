"13h15 le samedi". Servi avec le cœur

Le magazine "13h15 le samedi" (Facebook, Twitter, #13h15) a poussé la porte du café Joyeux, servi avec le cœur : un nouvel établissement parisien qui a fait le pari d'embaucher presque exclusivement des salariés atteints de déficiences intellectuelles.

90% des personnes souffrant de handicap mental ne trouvent pas de travail… Alors, Yann Bucaille, un entrepreneur passionné qui a fait fortune dans le domaine de l’énergie, a voulu déjouer les statistiques en ouvrant un café pas comme les autres.

Une place dans la société

Le café Joyeux porte bien son nom. Tout le monde y travaille effectivement dans la bonne humeur, mais avec rigueur et professionnalisme. Il emploie aujourd'hui une vingtaine de salariés, tous atteints de troubles mentaux.

Peggy Leroy, Henri Desaunay et Anthony Santoro sont allés à la rencontre de ces filles et garçons, autistes ou porteurs du gène de la trisomie. Leur emploi n'est pas juste un gagne-pain : toutes et tous entendent bien démontrer qu’ils ont leur place dans la société…

