VIDEO. Le patron du café "Joyeux, servi avec le cœur" : "On a tous envie de faire quelque chose pour les autres"

Le magazine "13h15 le samedi" (Facebook, Twitter, #13h15) a poussé la porte du café Joyeux, servi avec le cœur : un nouvel établissement parisien qui a fait le pari d'embaucher presque exclusivement des salariés atteints de déficiences intellectuelles. Et le but de l’entreprise est bien que les "Joyeux" soient des salariés rentables, comme dans n’importe quelle entreprise.

C’est bien le pari de Yann Bucaille qui a fait fortune dans le domaine de l’énergie. Son défi : lancer des restaurants à la mode avec des travailleurs handicapés. Il a eu le déclic après avoir discuté avec un jeune autiste qui ne trouvait pas de travail. Ce jour-là, le chef d’entreprise dévoile l’enseigne de son premier établissement parisien... et il n’a jamais été aussi heureux au travail !

"On rigole beaucoup plus à travailler avec Mathilde, Jeanne, Emmanuel…"

"On a tous envie de faire quelque chose pour les autres, affirme Yann Bucaille. Et qu’est-ce qu’on fait pour les autres quand on est rentier au bord d’une piscine ? Peut-être certains arrivent à faire de belles choses pour les autres, mais... En plus, on rigole beaucoup plus à travailler avec Mathilde, Jeanne, Emmanuel… que tout seul au bord d’une piscine…"

A l’ouverture, c’est l’effervescence du grand jour. Tout le monde est concentré, chacun à son poste de travail. Tout a été pensé pour qu’Emmanuel, comme ses collègues, assure un service impeccable. Le jeune serveur apporte ainsi son plateau à la table qui a le cube de la même couleur que le sien. Et tout se passe dans la joie et la bonne humeur... Les bénéfices du café Joyeux, servi avec le cœur seront reversés à des associations de solidarité.