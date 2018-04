VIDEO. Devenir serveur au café "Joyeux, servi avec le cœur" ? Emmanuel a réussi son entretien d'embauche !

Porteur du gène de la trisomie, Emmanuel, 19 ans, se rend ce jour-là à un entretien d’embauche. Il prend le RER avec sa mère pour décrocher un emploi de serveur au café Joyeux, servi avec le cœur : un nouvel établissement parisien qui a fait le pari d'embaucher presque exclusivement des salariés atteints de déficiences intellectuelles. Pour lui, cet emploi n'est pas juste un gagne-pain. C'est l'opportunité d'une vie, celle d'être enfin presque comme les autres.

En chemin, sa maman lui fait un peu répéter les fondamentaux de tout entretien d’embauche… "Qu’y a-t-il d’important quand on est serveur au café Joyeux ?" lui demande-t-elle. "Il faut être joyeux, souriant, en forme, avoir une tenue correcte, bien écouter et être concentré comme il faut sur son travail", répond avec sérieux Emmanuel, qui a mis une belle chemise pour cette journée décisive.

"Sentir qu'on est capable de réussir de belles choses"

Arrivés au siège de l’entreprise, Emmanuel et sa mère sont accueillis par Yann Bucaille, le patron de Joyeux. Son défi : lancer des restaurants à la mode avec des travailleurs handicapés. Il a eu le déclic après avoir discuté avec un jeune autiste qui ne trouvait pas de travail. Le chef d’entreprise conduit le jeune postulant dans un bureau où l’attendent quatre autres personnes. "Merci de venir, lui dit l’une d’entre elles. On est très contents, on t’attendait. Alors, Emmanuel, parle-nous de toi. Dis-nous qui tu es."

"Je suis un bon travailleur, dit-t-il avec assurance, sanglé dans son costume strict. Quand on fait un travail, on fait le maximum possible de ce qu’on peut faire. C'est sentir qu’on est capable de réaliser de belles choses et une nouvelle expérience." Une trentaine de candidats de 19 à 45 ans se sont présentés. Quinze ont été retenus pour le service et la cuisine. Le comité de sélection a été sous le charme d’Emmanuel. Après l’entretien, il a été embauché !