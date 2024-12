"13h15 le dimanche". Notre-Dame de cœur > Episodes 3 & 4

Après le dramatique incendie il y a cinq ans et une longue reconstruction, Notre-Dame de Paris réouvre ses portes le 7 décembre. "13h15 le dimanche" a suivi ceux qui, en coulisse, ont œuvré pour que la cathédrale mondialement connue retrouve de sa superbe.

Il y a plus de cinq ans, dans la soirée et la nuit du 15 avril 2019, les flammes ravagent la cathédrale Notre-Dame de Paris pendant près de quinze heures, emportant avec elles la flèche et une partie de la charpente. Une nuit de bataille pour les pompiers, une nuit d'effroi pour les Parisiens touchés au cœur de leur ville.

Après le combat contre les flammes, une autre bataille débute dans les coulisses, plus symbolique et plus politique, celle de la reconstruction de ce joyau de l'architecture gothique.

Une série de Patrice Brugère, Nicolas Berthelot et les équipes de "13h15".

