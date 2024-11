"13h15 le dimanche". Contre vents et marée noire > Episode 1

C’est l’histoire d’un petit maire breton face à une des plus grandes marées noires de l’Histoire. Un combat qui semblait perdu d’avance entre une poignée d’irréductibles et une compagnie pétrolière toute-puissante.

En mars 1978, le pétrolier Amoco Cadiz, affrété par la compagnie nord-américaine Amoco, filiale de la Standard Oil, fait naufrage et déverse plus de 220 000 tonnes de pétrole brut sur les côtes du Finistère. C’est alors la plus grande marée noire par échouement de pétrolier jamais enregistrée.

A l’extrême pointe de la Bretagne, le maire de Ploudalmézeau, petite commune de 5 000 habitants, est Alphonse Arzel, un paysan taillé dans le granit le plus rude. Il se fait une promesse : trouver le responsable de cette mer de mazout, et le faire payer. Il y consacrera sa vie et s’engagera dans un procès homérique contre le pollueur américain. L’histoire de cet homme, infatigable frondeur, c’est Gwénola, sa petite-fille qui la raconte. Une histoire de transmission qui traverse les générations, un combat d’homme vu par les yeux d’une petite-fille en admiration devant son grand-père.

Seul maître à bord

Alphonse se souvient. Par une nuit de tempête, le pétrolier vient de s’échouer sur la côte de sa commune. Que s'est-il passé ce soir-là ? Alphonse raconte à sa petite-fille Gwénola un naufrage hors norme au cœur d’une mer démontée.

Une série d'Anthony Santoro et Félix Albert / Nania Films.

