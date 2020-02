"13h15 le samedi". La pêche aux étoiles

Le cuisinier Christopher Coutanceau, 41 ans, vient d’obtenir le graal : une troisième étoile au guide Michelin. Une distinction qui le propulse dans le cercle très fermé des chefs français triplement étoilés.

Il doit cette récompense à sa cuisine 100% marine qui magnifie les produits de la mer : oursins, encornets à la truffe noire… sardines de la tête à la queue, car chez lui, tout se mange, même les arêtes !

Un combat pour la défense des océans

Tout est pêché localement et à la ligne. Un principe, une philosophie, un engagement pour une pêche et une cuisine durables. Avec l'association Bloom et d’autres chefs, il a même obtenu l’interdiction de la pêche électrique. Un combat pour la défense des océans, contre leur appauvrissement.

