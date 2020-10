"13h15 le dimanche". "Planète fragile". Récif de Nouvelle-Calédonie en danger

Dans le cadre de sa série documentaire "Planète fragile", le magazine "13h15 le dimanche" (Twitter, #13h15) s’est rendu en Nouvelle-Calédonie, au plus près d’une des plus belles barrières de corail au monde, longue de 1 600 kilomètres.

Le corail est un élément essentiel de la vie sous-marine et le réchauffement climatique le fragilise beaucoup. Les chocs de température sont si violents que certains coraux pourraient disparaître d’ici à la fin du siècle.

"La mer nous parle"

Une barrière de corail agit comme un rempart. Ainsi, en Nouvelle-Calédonie, elle protège un lagon de 24 000 kilomètres carrés. Ce document, signé Jean-Sébastien Desbordes, Mathieu Martin et Anthony Santoro, donne à voir un univers paradisiaque aujourd’hui menacé.

Alors, quelles conséquences pour la faune et la flore ? Comment limiter les impacts négatifs ? Les Kanaks peuvent-ils les maîtriser ? Robert, grand chef coutumier et militant écologiste, le dit et le répète : "La mer nous parle. Il faut savoir l’écouter et la protéger."

