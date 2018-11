"13h15 le dimanche". Cap au Grand Nord

Dans le cadre de sa série documentaire "Planète fragile" consacrée à la Terre et ses océans, le magazine "13h15 le dimanche" (Facebook, Twitter, #13h15) invite à la découverte de cette route maritime mythique qui relie l’Atlantique au Pacifique, bien au-delà du cercle polaire. Ce premier volet met le cap sur le Grand Nord…

Des centaines de marins, animés par leur soif d’aventure, sont morts de froid et de faim au XIXe siècle dans ces mers gelées. Un siècle plus tard, les changements climatiques ont ouvert ces mers arctiques au tourisme, à la navigation commerciale et au développement des ressources.

A bord du brise-glace "Henry Larsen"

Le trafic maritime s’est étonnamment densifié dans la région, au point que des navires brise-glace sillonnent aujourd’hui les mers polaires pour ouvrir la voie aux bateaux de marchandises et de croisière qui se seraient aventurés dans ces eaux. Au large de l’archipel arctique canadien, embarquement immédiat à bord du Henry Larsen.

Florent Muller, Romain Potocki et Matthieu Parmentier rendent compte de la vie de ses quarante-sept marins qui tentent, durant quatre mois, de se frayer un chemin au milieu de montagnes de glace. A bord de ce mastodonte de 8 000 tonnes, l’équipage veille nuit et jour sur les dangers alentour…

