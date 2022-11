Solidarité : les Restos du Cœur inquiets à l’arrivée de l’hiver

Après le Secours catholique, les Restos du Cœur lancent un cri d’alarme alors que leur 38e campagne commence mardi 22 novembre. L’hiver s’annonce particulièrement difficile pour beaucoup de personnes en France.

Dans un entrepôt des Restos du Cœur, situé à Houlle (Pas-de-Calais), l’heure est aux derniers préparatifs : il faut trier les produits, organiser les stocks et préparer les livraisons. Mais à l’approche de l’hiver, les réserves ont fondu. Les produits frais viennent à manquer, alors qu’il y a de plus en plus de repas à servir. À cause de l’inflation et de la crise de l’énergie, les Restos du Cœur enregistrent une hausse de 12 % des bénéficiaires par rapport à avril dernier.

Plus de précarité

À Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes), une mère de famille n’a pas le choix, elle vient régulièrement chercher les produits de base auprès de l’association. Une plus grande précarité est constatée, notamment chez les personnes fragiles. Les chiffres sont alarmants, avec +15 % de familles, souvent monoparentales, et +25 % d’enfants de 0 à 3 ans. La campagne des Restos du Cœur commence mardi 22 novembre.