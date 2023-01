Eau : le défi de moins consommer dans son utilisation personnelle

Pour économiser l'eau, encore faut-il avoir conscience de sa consommation personnelle. Sur le plateau du 19/20, mercredi 25 janvier, le journaliste Jean-Christophe Batteria donne quelques astuces.

Combien de litres d’eau sont utilisés par jour et par personne ? "En moyenne 150 litres (...) et nous n’en sommes pas vraiment conscients. Une étude récente indique que 64 % des Français estiment consommer moins de 100 litres par jour", révèle le journaliste Jean-Christophe Batteria, présent sur le plateau du 19/20, mercredi 25 janvier. L’eau sert, entre autres, pour la vaisselle, les sanitaires mais c’est sous la douche que nous consommons le plus : 60 litres.



L’ADEME émet des recommandations

Ainsi l’ADEME a émis des recommandations afin d’économiser cette ressource. "La première, c’est de préférer la douche au bain et d’écourter nos douches. (...) Après 13 minutes, on a fait couler 156 litres, l’équivalent d’un bain. Le second conseil, c’est de fermer le robinet en se lavant les dents. Cette précaution peut épargner 200 euros par an à une famille de 4 personnes", détaille le journaliste. Quelques astuces comme placer une brique dans la réserve de la chasse d’eau des toilettes ou équiper ses robinets de mousseurs pour réduire le débit permettent aussi d’économiser l’eau et d'alléger la facture.