Carburants : rouler à l’huile de friture pour économiser

C. Colnet, M. Mouamma, J. Vlasseman

Le prix du diesel sont en constante hausse. Pour réaliser des économies, mais également dans un soucis écologique, certains particuliers et agglomérations ont décidé de tester un biocarburant à base d’huile de friture.

C’est l’ingrédient clé pour des frites bien dorées, mais peut-être aussi le carburant de demain : l’huile de friture. À Béthune (Pas-de-Calais), depuis un an, trois camions poubelles sur une soixantaine roulent déjà avec un carburant fabriqué à partir de cette huile. Une pompe a été spécialement installée pour faire le plein. Le choix est écologique, car par rapport au diesel, ce carburant dégage 93 % de gaz à effet de serre en moins.

Un simple changement de filtre pour adapter les véhicules

Pour l’adapter aux véhicules, il a simplement fallu changer les filtres. Pour la collectivité, l’intérêt est aussi financier. "Nous ne dépendons pas des fluctuations du baril de pétrole, première chose. Deuxièmement, en termes de consommation le biocarburant, on consomme un peu plus que le diesel en tant que tel, mais l’un dans l’autre, on devrait faire une économie de 10 à 15 % quand même sur le plan économique", explique Olivier Gacquerre, président de la Communauté d'Agglomération Béthune-Bruay.