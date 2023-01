Emploi : les seniors de plus en plus recrutés dans les entreprises

Le taux de chômage a retrouvé le niveau du troisième trimestre de 2011, avec une baisse de moins 9,3 % du nombre de demandeurs d’emploi sur un an. Les seniors profitent particulièrement de cette amélioration de l’emploi.

Plus de seniors au travail, plus longtemps. C’est l’un des objectifs affichés du gouvernement avec le projet de report de l’âge légal de départ à la retraite. Une entreprise spécialisée dans le luxe vient de recruter un nouveau collaborateur âgé de 58 ans. En un an, selon les derniers chiffres publiés mercredi 25 janvier, le nombre de demandeurs d’emploi de plus de 50 ans a baissé de moins 8,9 %. Sur les sept dernières années, le taux d’emploi des seniors n’a cessé d’augmenter pour atteindre 56 % aujourd’hui. Du jamais-vu depuis 1975.

Un besoin de main d’œuvre

Cela est la conséquence d’un regain d'activité couplé à un besoin de bras en entreprises. "Dès que vous avez des pénuries de compétences, on va un peu moins regarder la personne qui a exactement la compétence exacte dans le niveau de carrière qui est intéressant, mais on va plus s’intéresser à une personnalité", explique Marlène Ribeiro, directrice générale PageGroup France. La France reste tout de même l’un des plus mauvais élèves pour favoriser l’embauche des seniors.