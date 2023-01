Travail : un taux d’emploi au plus haut depuis 1975 chez les seniors

C'est l'effet des précédentes réformes des retraites, de plus en plus de seniors sont au travail. Même si la France reste à la traîne par rapport à la moyenne européenne.

En plein débat sur les retraites, les derniers chiffres publiés jeudi 12 janvier par la Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares), tombent à pic. Ils montrent que le taux d'emploi des seniors – on parle des 55 à 64 ans – ne cesse d'augmenter depuis vingt ans. Le taux d'emploi des seniors a augmenté d'un peu plus de un point par an ces 20 dernières années. Il est donc aujourd'hui passé à 56%. Un peu plus d'un senior sur deux de 55 à 64 ans travaille, donc. Un taux d'emploi qui est au plus haut, précise la Dares, depuis 1975. Un bémol tout de même : les femmes seniors sont moins nombreuses à travailler que les hommes.

Ce taux d'emploi diminue régulièrement avec l'âge. Trois quarts des 55-59 ans travaillent, mais c'est le cas pour seulement un tiers 60-64 ans. À soixante ans, une personne sur six est retraitée. Deux sur trois le sont à 63 ans. Cette progression du taux d'emploi des seniors est directement liée à l'augmentation progressive du nombre de trimestres de cotisation ouvrant les droits à la retraite à taux plein. Les réformes successives ont décalé l'âge légal de l'ouverture des droits de 60 à 62 ans entre mi-2011 et début 2017. Du coup, la part des inactifs a baissé. Un phénomène tout particulièrement vrai pour les 60-64 ans : le taux d'emploi chez eux s'accroît de près de neuf points et la part d'inactifs recule de près de dix points entre 2014 et 2021.

Autre tendance : les seniors travaillent plus que les autres en temps partiel. Chez les seniors en effet, le recours au temps partiel augmente avec l'âge. La moitié des personnes entre 65 et 69 ans qui travaillent le font à temps partiel. C'est 30 points de plus que chez les 55-59 ans. Chez les plus âgés, le temps partiel est utilisé souvent dans le cadre d'un cumul emploi-retraite. Les seniors travaillent donc de plus en plus mais ça reste moins que dans le reste de l'Europe. La France se situe en seizième position parmi les 27 pays de l'Union européenne pour ce qui est du taux d'emploi des seniors, qui est situé 4,5 points en-dessous de la moyenne.