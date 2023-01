Santé : une étude américaine insiste sur les nombreux bienfaits de l'eau

Boire de l'eau est excellent pour la santé, dévoile une vaste étude américaine. Décryptage sur le plateau du 12/13, mardi 10 janvier, avec le médecin et journaliste Damien Mascret.

L'eau est le meilleur remède pour bien vieillir. "Ce qui est étonnant dans cette étude, c'est non seulement l'impact considérable qu'a une bonne hydratation sur la santé, mais également que les chercheurs ont découvert de nouveaux moyens de savoir si on boit suffisamment", indique le médecin et journaliste Damien Mascret, présent, mardi 10 janvier, sur le plateau du 12/13.

Vieillissement accéléré

Ces chercheurs ont effectué à la fin des années 80 des bilans sur plus de 11 000 personnes, et ont observé leur état de santé 30 ans plus tard. "On s'aperçoit (…) que si l'on ne boit pas suffisamment, il y a des inconvénients. On va vieillir plus vite, on va avoir plus de maladies chroniques (…) et puis surtout, on va mourir plus jeune", poursuit-il. Pour savoir si l'on boit assez, il faut regarder son taux de sodium. À partir de 142 mmol/l, l'hydratation est insuffisante.

