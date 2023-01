Environnement : la seconde vie des sapins au zoo de Mulhouse

Les sapins de Noël peuvent avoir une seconde vie. Les invendus font le bonheur des animaux au parc zoologique de Mulhouse.

Au zoo de Mulhouse (Haut-Rhin), il est possible d'apercevoir des sapins suspendus tête en bas. Les bœufs musqués se nourrissent de ces arbres encore frais, invendus ou déclassés et offerts par des entreprises. "Ils vont apprécier l'odeur, ils vont apprécier les écorces, ils vont bien sûr manger. Dans leur habitat naturel qui est vraiment au Nord, ils vont retrouver aussi des sapins", explique Justine Godin, responsable des herbivores.

Un élément d'enrichissement

Le sapin est un bon élément d'enrichissement pour les soigneurs du parc zoologique. Tous les animaux ne les mangent pas, mais arrosé de jus de viande et de parfum, l'aire se transforme en intrigue pour la panthère de l'Amour. La stratégie est adaptée pour chaque espèce. Les Capucins à ventre jaune picorent des vers de farine, cachés entre les aiguilles. "Ça va complexifier la façon dont les Capucins vont pouvoir accéder à la nourriture, et c'est ça qui crée l'enrichissement", explique Benoît Quintard, le directeur adjoint du zoo. Une manière de stimuler les animaux, et d'observer leur comportement.