Noël 2022 : quel est le bon moment pour acheter son sapin (et toutes ces autres questions que vous vous posez sur cette tradition) ?

Il est l'incontournable des fêtes de fin d'année : le sapin de Noël. En 2021, 6,6 millions d'entre eux se sont vendus, d'après une étude commandée par FranceAgrimer et Valhor, réalisée par Kantar. Cette année, ils coûteront 10 à 15% plus cher, à cause des frais de transport en forte hausse. Provenance, meilleur moment pour s'en procurer, impact écologique... franceinfo fait le point.

Où poussent les sapins ?

Plus de 80% des sapins vendus en France viennent de l'Hexagone. Trois régions dominent le secteur : le Morvan – qui fait pousser 1,5 des 6 millions de ceux produits en France –, la Bretagne et la région Rhône-Alpes. Les 20% restants proviennent essentiellement du Danemark – premier exportateur en Europe –, de la Belgique et de l'Allemagne. À l'origine, le Nordmann – le sapin chouchou des Français – vient des régions tempérées du Caucase, de l'Arménie aux rives de la mer Noire. Ce n'est qu'au XIXe siècle qu'il a été introduit en Europe. Tradition oblige, depuis 2007, le sapin de Noël qui trône dans la cour d'honneur du palais de l'Élysée provient des forêts du Morvan. Celui de 2022 – deux tonnes pour 11 mètres de haut – a été coupé le 18 novembre à Montsauche-les-Settons, dans la Nièvre.

Le sapin de noël de l'Elysée a été installé. Celui-ci, est doté d'ampoules basse consommation et il scintillera chaque soir jusqu'à 22h. pic.twitter.com/qI2QvJHlA6 — NEWS TV RÉAL (@NewsTVReal) December 5, 2022

Quand les acheter ?

Ni trop tôt, ni trop tard : l'achat d'un sapin est tout un art. Les jardineries sont unanimes : pas avant la première semaine de décembre, histoire de pouvoir correctement profiter de ses aiguilles lors du réveillon. Parmi les différentes espèces, le Nordmann est le plus résistant. Aucun problème, donc, de l'acheter plus tôt. Il est cependant plus cher et, si vous êtes sensibles aux effluves boisées, peu odorant. L'autre sapin phare, l'Epicéa – et sa bonne odeur de résine –, est moins cher mais résiste mal aux intérieurs trop chauffés. Pour s'assurer de sa splendeur à la fin du mois de décembre, le mieux est de l'acheter quelques jours seulement avant Noël. Mais, qu'importe l'espèce, les producteurs français recommandent ne pas acheter un sapin avant le 25 novembre.

Naturel ou artificiel, quel est le plus écologique ?

L'un est biodégradable mais accusé de participer à la déforestation, l'autre est réutilisable chaque année mais produit à l'autre bout de la planète. 88% des sapins achetés en France en 2021 sont naturels et c'est tant mieux ! En privilégiant des arbres issus de circuits courts plutôt que ceux composés de matériaux issus du pétrole et dont le mode de production est polluant – teinture, déchets... –, les Français adoptent une démarque plus bénéfique pour l'environnement. Selon une étude du cabinet canadien Ellipsos, un sapin de Noël artificiel émet l'équivalent de 8,1 kilogrammes de CO2, contre 3,1 pour sa version naturelle. Pour compenser son coût en carbone, il faudrait réutiliser son sapin en plastique plus de 20 ans.

Pourquoi un sapin pour Noël ?

Tout part de l'Alsace. En 1521, un manuscrit de la ville de Sélestat, au sud de Strasbourg, fait état d'une étrange tradition aux alentours du 24 décembre : la découpe sauvage des sapins de la forêt par les habitants. Un siècle plus tard, on entend également parler de décorations pour habiller le sapin. Une pratique sûrement inspirée de l'Œuvre Notre-Dame à Strasbourg dont le livre des comptes, en 1492, mentionne l'achat de neuf sapins pour ses neuf paroisses afin de "fêter la nouvelle année".

Quelles alternatives ?

Même si le sapin originel règne en maître sur les fêtes, il est possible de faire preuve d'originalité. Il est possible, avec un peu de créativité d'en fabriquer soi-même – avec des palettes de bois, des branches contre un mur, un bouquet... –, ou plus simplement de les suggérer avec des guirlandes en forme de sapin, un dessin géant, des cintres verts... ou en acheter des "spéciaux". Certains designers en proposent ainsi en métal, et même en plumes ! Enfin, pour éviter le gaspillage, il est désormais possible de louer un sapin.

Quand jeter son sapin ?

Les puristes privilégient la fête de l'Epiphanie, soit le 6 janvier. Dans les faits, nous avons jusqu'à la fin janvier, voire la Chandeleur – le 2 février –, pour faire ses adieux à notre arbre de Noël. Mais attention : il est interdit de s'en débarrasser dans la rue. Ce geste est considéré comme un "dépôt sauvage d'ordures" et peut être sanctionné d'une amende allant jusqu'à 150 euros. Il faut le déposer en déchetterie ou dans les lieux prévus par votre ville. À Paris, par exemple, la mairie propose 174 points de collecte.