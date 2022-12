Noël et fêtes de fin d’année : un paysagiste propose la location de sapins

Depuis quelques années, il est possible de louer un sapin pour Noël. Dans l'Eure, un paysagiste écolo et anti-gaspillage a fait ce choix.

Les sapins sont sur le départ, mais reviendront vite. Depuis un an, Mathieu Lasne, entrepreneur paysagiste à Amfreville-Saint-Amand (Eure), propose à ses clients de louer leurs arbres de Noël. "À force de voir le gaspillage qu’on a de couper un sapin octobre-novembre, qui va être vendu début décembre, va être utilisé seulement un mois et qui finit ensuite dans un broyeur... (...) Nous, on propose une location sur un mois", décrit Mathieu Lasne.



Une alternative au gaspillage

Ce jour-là, le paysagiste va livrer pas moins de 15 épicéas. Le service de location est proposé clé en main, une démarche qui semble séduire les clients. Le service est en effet pratique, et permet surtout une alternative au gaspillage, et aux sapins artificiels. Pour un mois de location d’un sapin d’un mètre cinquante, il faut compter 60 euros, la livraison comprise.