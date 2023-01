Environnement : la couche d'ozone se reconstitue depuis deux décennies

Le trou de la couche d'ozone est en bonne voie pour se reconstituer. Ce succès majeur, a été annoncé lundi 9 janvier par l'ONU.

Au-dessus des pôles Nord et Sud, la couche d'ozone se reconstitue lentement depuis deux décennies. Cette victoire est le résultat tangible du protocole de Montréal (Canada), ratifié en 1987 par 195 pays. Les nations se sont engagées à bannir les C.F.C., les coraux-fluoro-carbure. Ces gaz, très nocifs, sont émis par certains aérosols, réfrigérateurs et climatiseurs. Un résultat positif, même si le processus reste fragile.

Encore 23 millions de km2

"Le trou de 2022 représentait encore 23 millions de km2. (…) Il faut bien différencier le fait que sur le long terme, on va avoir une amélioration pour finalement avoir une guérison, mais par contre, d'une année à l'autre, on peut avoir une variabilité importante de ce trou dans la couche d'ozone", explique Didier Hauglustaine, climatologue et directeur de recherche au CNRS. Indispensable à la vie sur terre, la couche d'ozone est un bouclier invisible qui protège des rayons ultra-violets du soleil.