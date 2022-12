Environnement : en mer Rouge, un corail résiste mieux que partout au réchauffement des océans

En mer Rouge, se trouve le corail le plus résistant au monde. Depuis vingt ans, des chercheurs étudient de près cet animal marin, qui mieux que partout résiste au réchauffement des océans.

Les plongeurs viennent du monde entier pour admirer ces fonds. La mer Rouge et son spectaculaire récif de corail, préservé comme nulle part ailleurs. Depuis vingt ans, un chercheur étudie ici ces coraux, qui mieux que partout, résistent au réchauffement des océans. "On a augmenté la température des aquariums d’1 ou 2 degrés. Normalement, ça fait blanchir le corail et il meurt. Mais celui-ci au contraire aime ça", constate-t-il.

Coraux en 3D

Un corail champion de l’évolution. C’est en fait son origine qui lui permet de supporter une eau jusqu’à 6° plus élevée que la normale. "Ces coraux viennent des côtes africaines. C’est une région encore plus au Sud, avec des chaleurs extrêmes. Peu à peu, ils sont remontés vers le Nord pour arriver ici, donc ils s’adaptent à des températures plus chaudes l’été", ajoute le chercheur. En Israël, certains rêvent d’étendre ce récif aux capacités exceptionnelles, et essaient d’en créer un eux-mêmes dans un laboratoire. Après la mer Rouge, des coraux en 3D seront bientôt immergés dans l’archipel des Maldives, pour faire revivre ce récif en péril.