Littérature : franc succès du roman graphique sur la crise climatiqe "Le Monde sans fin"

Le livre le plus vendu en France est une bande-dessinée intitulée "Le Monde sans fin". Plus d'un demi-million d'exemplaires ont été écoulés. L’œuvre est signée Jean-Marc Jancovici, spécialiste du climat et de l’énergie, et Christophe Blain, dessinateur.

Cette année, le livre le plus vendu est une bande-dessinée sur la crise climatique. "Le Monde sans fin" s’est écoulé à 514 000 exemplaires. Dans une librairie, le livre a su convaincre un large public. "La particularité du 'Monde sans fin' est que non seulement nous l’avons vendu à des amateurs de bande-dessinée (...), mais là on a carrément touché un très grand public", assure le libraire. Des ventes inattendues pour un sujet considéré comme anxiogène, qui traduit l’intérêt des Français pour le sujet climatique.

"Un parti-pris très fort"

Les auteurs, Jean-Marc Jancovici et le dessinateur Christophe Blain, expliquent l’impact des énergies fossiles dans nos vies. "Ce n'est pas vraiment du journalisme parce que je vous parle avec un parti-pris très fort et je me mets en scène", explique Christophe Blain. Le témoignage invite à la réflexion sur des sujets parfois clivants. La maison d’édition est elle aussi surprise du succès du livre.