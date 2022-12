Santé : La grippe saisonnière continue de sévir

En France, si la vague de Covid est aujourd’hui en perte de vitesse, la grippe saisonnière est particulièrement virulente. Pour tous les malades en ce moment, le dernier recours c’est SOS Médecins.

Une famille était en vacances à Chambéry (Auvergne-Rhône-Alpes). À cause de plusieurs symptômes, il a fallu téléphoner en pleine nuit pour obtenir un rendez-vous avec un docteur. La grippe est bien là, toute la journée le médecin de garde va enchaîner les consultations. "On sait qu’on ne répond pas complètement à la demande, on fait comme on peut", dit-il. Ici, 1 700 appels sont enregistrés chaque jour, mais les médecins font déjà le maximum, avec 150 patients soignés toutes les 24 heures.

SOS Médecins soutient la grève des médecins libéraux

Toutes les demandes ne peuvent donc pas être traitées. Pour SOS Médecins, un tiers de l’activité est consacrée aux visites à domicile. C’est l’ADN de cette association depuis ses débuts. Au matin, direction l’appartement d’une patiente, épuisée par une surinfection grippale. Son médecin traitant étant absent, personne d’autre ne pouvait se déplacer. L’association déclare soutenir la grève actuelle des médecins libéraux. Eux aussi se disent en gestion de crise permanente.