A l'occasion du premier sommet entre la France et le Royaume-Uni depuis 2018, le Premier ministre britannique Rishi Sunak s'est rendu à Paris et a répondu aux questions de Laurent Delahousse.

"Depuis que je suis Premier ministre, ça été un grand plaisir de connaître Emmanuel", a assuré Rishi Sunak, vendredi 10 mars. Le Premier ministre du Royaume-Uni a répondu aux questions de Laurent Delahousse dans l'après-midi et l'interview a été diffusée dans le journal de 20 Heures de France 2. Après les tensions avec Boris Johnson ou Liz Struss, l'arrivée au pouvoir de Rishi Sunak a apaisé les relations entre la France et le Royaume-Uni. "Nous avons construit un partenariat, c'est du solide", a déclaré le chef du gouvernement britannique sur France 2.

Immigration, guerre en Ukraine, Brexit, relation franco-britannique... Au cours de cet entretien Rishi Sunak a balayé les sujets qu'il a abordés avec Emmanuel Macron un peu plus tôt à l'Elysée lors du sommet franco-britannique, le premier entre la France et le Royaume-Uni depuis 2018. "Il y a eu 45 000 traversées de la Manche l'année dernière, c'est l'illustration d'un défi plus large qui ne concerne pas seulement le Royaume-Uni et la France", a déclaré Rishi Sunak en promettant de travailler "étroitement" sur le sujet avec Paris.

Autre sujet : l'invasion russe en Ukraine. "Nous voulons que l'Ukraine gagne la guerre et je sais que le président Emmanuel Macron pense la même chose", a dit Rishi Sunak. La France va aussi former des soldats, a annoncé le Premier ministre britannique. Interrogé sur un éventuel regret par rapport à Brexit, il a reparlé d'immigration illégale. L'interview s'est conclue sur le rugby, alors que la France et l'Angleterre s'affrontent samedi en Tournoi des Six Nations.