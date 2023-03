Fusillade à Hambourg : le profil du tireur se précise

Une fusillade dans un centre fréquenté par des Témoins de Jéhovah a fait huit morts, jeudi 9 mars au soir, à Hambourg, en Allemagne. Le profil de l'assaillant, qui s'est donné la mort, s'éclaircit un peu plus.

Lorsque la police donne l'assaut, le tireur a déjà utilisé son arme à plus de 100 reprises dans un lieu de culte des Témoins de Jéhovah, à Hambourg, en Allemagne. L'auteur de la fusillade, qui a tué sept personnes, s'est enfui dans les étages du bâtiment, laissant derrière lui un véritable bain de sang. Les premières victimes, certaines grièvement blessées, ont été évacuées dans la panique.

Un ancien membre des Témoins de Jéhovah

L'assaillant a ensuite retourné l'arme contre lui. D'après la police, il s'agit de Philipp F., un homme âgé de 35 ans sans antécédents criminels. "Philipp F. était un ancien membre des Témoins de Jéhovah et avait volontairement quitté la communauté il y a un an et demi, visiblement pas en bons termes", a expliqué Thomas Radszuweit, responsable de la police d'Hambourg. La police a reconnu avoir été alertée il y a quelques mois qu'il souffrait de problèmes psychiques.