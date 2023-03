Britanniques : ils ont choisi de s’installer en France

Depuis le Brexit, 100 000 titres de séjour ont été délivrés à des Britanniques en 2021. Certains sont là depuis beaucoup plus longtemps. Portrait croisé d’un Londonien, devenu restaurateur à Paris, et d’un couple du Kent, arrivé en Normandie.

Ils se sont offert leur carte postale, petit coin de paradis. "Notre qualité de vie est tellement meilleure ici", dit un Britannique. "Il y avait des froggy à Londres, et maintenant il y a les rosbeef, les Anglais, à Paris", dit Oliver Woodhead, gérant du restaurant "L’Entente". Attachée au cœur et aux murs, l’Angleterre, et la France. "Les liens franco-britanniques sont profonds, c’est l’amour et la haine, c’est un sport national de taquiner les Français et vice versa, je pense", ajoute le restaurateur.

Ils achètent un hameau à l'abandon en Normandie

Oliver Woodhead, un Londonien arrivé à Paris à 19 ans pour six mois, amoureux depuis 25 années des Français, est à la tête d’un restaurant qui propose des plats britanniques, avec des produits d’ici. Un couple de paysagistes a posé ses valises en pleine campagne normande. Ils rêvaient d’une maison en Angleterre, trop chère. Yip Ward et Paul Mappey achètent ce hameau à l’abandon 26 000 euros, sans les travaux. "On s’est installés ici pour avoir notre intimité, être au calme (…) Nous espérons vivre et mourir ici", déclarent-ils.