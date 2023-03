Angleterre-France : au rugby, "Les meilleurs ennemis"

C’est une longue histoire que le choc entre l’Angleterre et la France au rugby. Passion commune, matches cultes, le terme de "meilleurs ennemis" n’est pas galvaudé.

Des années de combat, de lutte, pour imposer sa loi. France-Angleterre, l’une des plus grandes rivalités du rugby. Dans le monde de l’ovalie, on les surnomme même "Les meilleurs ennemis". À la Saudrune, au sud de Toulouse (Haute-Garonne), c’est le match qui a suscité des vocations. Dans ce club de 5e division, entre France et Angleterre, les joueurs ont évidemment choisi leur camp. Un cœur bleu blanc rouge, mêlé à une querelle historique, qui forcément côté anglais, fait sourire.

109 rencontres

À Londres, peu importe l’état du terrain, ou les conditions météo. Le rugby a été inventé sur ces terres, et on compte bien le rappeler aux Français. "Quand il s’agit du rugby, les Français jouent champagne, alors que nous on est plutôt durs à cuire", sourit un joueur. "On est deux grands rivaux et on veut toujours avoir le dessus sur l’autre", ajoute un sportif. Depuis plus d’un siècle, bleus et blancs se livrent un farouche affrontement. En 109 rencontres, les Anglais l’ont emporté à 60 reprises. Un avantage que les Français tenteront de réduire samedi 11 mars. Chez les supporters, le match est d’ores et déjà lancé.